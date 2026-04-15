Mercredis Festifs Souls matter Kiosque du jardin public Montélimar

Montélimar

Mercredis Festifs Souls matter

Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (SOLEIL FM).

Souls Matter fait vibrer la scène avec un groove élégant et une énergie communicative, offrant un live chaleureux et irrésistiblement dansant qui rassemble tous les publics.

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Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

Opening act: a DJ set from local radio station SOLEIL FM.

Souls Matter rock the stage with an elegant groove and infectious energy, delivering a warm and irresistibly danceable live set that brings all audiences together.

L’événement Mercredis Festifs Souls matter Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération