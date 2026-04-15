Mercredis Festifs Souls matter Kiosque du jardin public Montélimar
Mercredis Festifs Souls matter Kiosque du jardin public Montélimar mercredi 5 août 2026.
Montélimar
Mercredis Festifs Souls matter
Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (SOLEIL FM).
Souls Matter fait vibrer la scène avec un groove élégant et une énergie communicative, offrant un live chaleureux et irrésistiblement dansant qui rassemble tous les publics.
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Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
Opening act: a DJ set from local radio station SOLEIL FM.
Souls Matter rock the stage with an elegant groove and infectious energy, delivering a warm and irresistibly danceable live set that brings all audiences together.
L’événement Mercredis Festifs Souls matter Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération
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