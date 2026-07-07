Visites et dégustations produits du terroir en Drôme provençale Rendez vous devant l’office de tourisme de Montélimar Montélimar

mercredi 22 juillet 2026 · Rendez vous devant l'office de tourisme de Montélimar · Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Visites et dégustations produits du terroir en Drôme provençale

Rendez vous devant l’office de tourisme de Montélimar Allées provençales, Montée Saint-Martin Montélimar Drôme

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez des saveurs authentiques de la Drôme Provençale, entre vins ensoleillés, huile d’olive de caractère et douceurs artisanales. Cette journée vous plonge au cœur de la Drôme gourmande avec Emeline votre guide et chauffeur pour la journée.

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Rendez vous devant l’office de tourisme de Montélimar Allées provençales, Montée Saint-Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com

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English :

Discover the authentic flavors of the Drôme Provençale, featuring sun-kissed wines, full-bodied olive oil, and artisanal treats. This day trip takes you deep into the heart of the Drôme’s culinary delights with Emeline, your guide and driver for the day.

L’événement Visites et dégustations produits du terroir en Drôme provençale Montélimar a été mis à jour le 2026-07-03 par Montélimar Tourisme Agglomération