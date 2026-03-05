Balade guidée, chantée et contée Sous les voûtes montiliennes par Elodie Blanc Rendez-vous devant l’Office de tourisme Montélimar

Balade guidée, chantée et contée Sous les voûtes montiliennes par Elodie Blanc

Rendez-vous devant l’Office de tourisme 1 montée Saint-martin Montélimar Drôme

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-08-26 19:30:00

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26

Et si on visitait Montélimar en chansons ? C’est ce que l’Office de tourisme vous offre cette balade sensorielle réalisée par Elodie Blanc, une guide conférencière historienne chanteuse lyrique, promet de beaux moments d’expérimentation…

Rendez-vous devant l’Office de tourisme 1 montée Saint-martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

How about visiting Montélimar in song? That’s what the Tourist Office has in store for you. This sensory stroll, led by Elodie Blanc, a tour guide historian opera singer, promises some great moments of experimentation…

