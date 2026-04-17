Happi End #2 Festival des pratiques amateures ! La Petite Scène Montélimar Montélimar

Montélimar

Happi End #2 Festival des pratiques amateures !

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-12

Happi la compagnie propose la seconde édition de Happi End , son festival dédié aux pratiques amateures, complètement gratuit !

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La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Happi la compagnie presents the second edition of Happi End , its festival dedicated to amateur practices, completely free of charge!

L’événement Happi End #2 Festival des pratiques amateures ! Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération