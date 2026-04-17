Happi End #2 Festival des pratiques amateures ! La Petite Scène Montélimar Montélimar
Happi End #2 Festival des pratiques amateures ! La Petite Scène Montélimar Montélimar vendredi 12 juin 2026.
Montélimar
Happi End #2 Festival des pratiques amateures !
La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-12
Happi la compagnie propose la seconde édition de Happi End , son festival dédié aux pratiques amateures, complètement gratuit !
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La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Happi la compagnie presents the second edition of Happi End , its festival dedicated to amateur practices, completely free of charge!
L’événement Happi End #2 Festival des pratiques amateures ! Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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