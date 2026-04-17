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Happi End #2 Festival des pratiques amateures ! La Petite Scène Montélimar Montélimar

Happi End #2 Festival des pratiques amateures ! La Petite Scène Montélimar Montélimar vendredi 12 juin 2026.

Lieu : La Petite Scène Montélimar

Adresse : 3 rue du mai

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Montélimar

Happi End #2 Festival des pratiques amateures !

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-12

Happi la compagnie propose la seconde édition de Happi End , son festival dédié aux pratiques amateures, complètement gratuit !
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La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Happi la compagnie presents the second edition of Happi End , its festival dedicated to amateur practices, completely free of charge!

L’événement Happi End #2 Festival des pratiques amateures ! Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération

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