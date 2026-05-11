Exposition La peinture du plus profond de l’âme Salle d’Honneur de l’Hôtel de ville Montélimar

Montélimar

Exposition La peinture du plus profond de l’âme

Salle d’Honneur de l’Hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-13

Originaire du Vaucluse, Matthias ALLAIN a beaucoup été inspiré depuis son enfance par sa mère qui lui fit découvrir très tôt la peinture. Ces tableaux sont un mélange figuratif de différents portraits, de paysages et d’animaux.

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Salle d’Honneur de l’Hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

A native of the Vaucluse region of France, Matthias ALLAIN has been inspired since childhood by his mother, who introduced him to painting at an early age. His paintings are a figurative mix of portraits, landscapes and animals.

L’événement Exposition La peinture du plus profond de l’âme Montélimar a été mis à jour le 2026-05-06 par Montélimar Tourisme Agglomération