Exposition LE DEHORS ET LE DEDANS Chroniques japonaises Place Provence Montélimar

Exposition LE DEHORS ET LE DEDANS Chroniques japonaises

Place Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Début : 2026-05-13 13:30:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

2026-05-13

Après le succès des expositions de William Klein et Sebastião Salgado, Montélimar-Agglomération confirme sa place parmi les destinations culturelles françaises avec une rétrospective inédite consacrée à Nicolas Bouvier.

Place Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr

Following on from the success of the William Klein and Sebastião Salgado exhibitions, Montélimar-Agglomération confirms its position as one of France’s leading cultural destinations with an unprecedented retrospective devoted to Nicolas Bouvier.

