Cinéma Mi amor Place du Temple Montélimar
Cinéma Mi amor Place du Temple Montélimar mercredi 13 mai 2026.
Montélimar
Cinéma Mi amor
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-13
Mi amor
1h53
Tout public avec avertissement
Réalisé par Guillaume Nicloux
Avec Pom Klementieff, Benoît Magimel, Freya Mavor
France thriller
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mi amor
1h53
All audiences with warning
Directed by Guillaume Nicloux
Starring Pom Klementieff, Benoît Magimel, Freya Mavor
France thriller
L’événement Cinéma Mi amor Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma cycle japanime Scarlet et l’éternité aux Templiers Place du Temple Montélimar 17 avril 2026
- Quinzaine des jeux vidéo Let’s play, spécial coopération Médiathèque intercommunale Montélimar 17 avril 2026
- LE CONDOR THEATRE DE MONTELIMAR Montelimar 18 avril 2026
- Quinzaine des jeux vidéo Vos coups de cœur jeux vidéo Médiathèque intercommunale Montélimar 18 avril 2026
- Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger, Les Templiers, Montélimar 18 avril 2026