Cinéma Mi amor Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Mi amor

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-13

Mi amor

1h53



Tout public avec avertissement



Réalisé par Guillaume Nicloux

Avec Pom Klementieff, Benoît Magimel, Freya Mavor

France thriller

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mi amor

1h53



All audiences with warning



Directed by Guillaume Nicloux

Starring Pom Klementieff, Benoît Magimel, Freya Mavor

France thriller

L’événement Cinéma Mi amor Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération