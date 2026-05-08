Le Rendez-Vous du Mac Place de Provence Montélimar
Le Rendez-Vous du Mac Place de Provence Montélimar jeudi 25 juin 2026.
Montélimar
Le Rendez-Vous du Mac
Place de Provence Musée Art Contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Le Rendez-Vous au Musée d’art contemporain propose des lectures sur le thème de l’exposition Voyages au Levant de Nicolas Bouvier.
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Place de Provence Musée Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
Rendez-Vous at the Musée d’art contemporain offers readings on the theme of Nicolas Bouvier’s Voyages au Levant exhibition.
L’événement Le Rendez-Vous du Mac Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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