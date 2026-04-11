Hit Hip Pop Classic Parade Parvis du Théâtre Emile Loubet Montélimar

Montélimar

Hit Hip Pop Classic Parade

Parvis du Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Une boum festive et intergénérationnelle où l’on danse, casque aux oreilles, guidé par deux danseurs sur un mix classique, pop, disco ou rap. De Bach à Mozart, de Claude François à Nas, une exploration joyeuse du mouvement, ludique et accessible à tous.

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Parvis du Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

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English :

A festive, intergenerational dance party with headphones on, guided by two dancers to a mix of classical, pop, disco and rap. From Bach to Mozart, Claude François to Nas, a joyful exploration of movement, playful and accessible to all.

L’événement Hit Hip Pop Classic Parade Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération