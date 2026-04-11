Hit Hip Pop Classic Parade Parvis du Théâtre Emile Loubet Montélimar
Hit Hip Pop Classic Parade Parvis du Théâtre Emile Loubet Montélimar dimanche 10 mai 2026.
Montélimar
Hit Hip Pop Classic Parade
Parvis du Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Une boum festive et intergénérationnelle où l’on danse, casque aux oreilles, guidé par deux danseurs sur un mix classique, pop, disco ou rap. De Bach à Mozart, de Claude François à Nas, une exploration joyeuse du mouvement, ludique et accessible à tous.
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Parvis du Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr
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English :
A festive, intergenerational dance party with headphones on, guided by two dancers to a mix of classical, pop, disco and rap. From Bach to Mozart, Claude François to Nas, a joyful exploration of movement, playful and accessible to all.
L’événement Hit Hip Pop Classic Parade Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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