Spectacle W au Tintamarre Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Spectacle W au Tintamarre Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar lundi 11 mai 2026.
Montélimar
Spectacle W au Tintamarre
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 19:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Adapté de W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec.
Spectacle proposé dans le cadre d’un examen de cycle théâtre.
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Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
Adapted from W ou le souvenir d’enfance by Georges Perec.
Proposed as part of a theater cycle exam.
L’événement Spectacle W au Tintamarre Montélimar a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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