Spectacle W au Tintamarre Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Montélimar

Spectacle W au Tintamarre

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 19:00:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Adapté de W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec.

Spectacle proposé dans le cadre d’un examen de cycle théâtre.

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Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

Adapted from W ou le souvenir d’enfance by Georges Perec.

Proposed as part of a theater cycle exam.

L’événement Spectacle W au Tintamarre Montélimar a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération