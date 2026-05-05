Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle W au Tintamarre Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Spectacle W au Tintamarre Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar lundi 11 mai 2026.

Lieu : Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération

Adresse : 5 rue Bouverie

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montélimar

Spectacle W au Tintamarre

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 19:00:00
fin : 2026-05-11

Date(s) :
2026-05-11

Adapté de W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec.
Spectacle proposé dans le cadre d’un examen de cycle théâtre.
  .

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50  conservatoire@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Adapted from W ou le souvenir d’enfance by Georges Perec.
Proposed as part of a theater cycle exam.

L’événement Spectacle W au Tintamarre Montélimar a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)