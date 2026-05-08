La Fête du cinéma aux Templiers ! Place du Temple Montélimar

Montélimar

La Fête du cinéma aux Templiers !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-28

La Fête du Cinéma revient du dimanche 28 juin au mercredi 1 juillet inclus. Durant ces 4 jours, votre salle art & essai sera très heureuse d’accueillir l’ensemble des publics au tarif de 5 € la séance (hors cartes d’abonnement et moins de 14

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête du Cinéma returns from Sunday June 28 to Wednesday July 1 inclusive. During these 4 days, your arthouse cinema will be delighted to welcome all audiences at the rate of 5? per screening (excluding season tickets and under-14s)

L’événement La Fête du cinéma aux Templiers ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération