La Fête du cinéma aux Templiers ! Place du Temple Montélimar
La Fête du cinéma aux Templiers ! Place du Temple Montélimar dimanche 28 juin 2026.
Montélimar
La Fête du cinéma aux Templiers !
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-28
La Fête du Cinéma revient du dimanche 28 juin au mercredi 1 juillet inclus. Durant ces 4 jours, votre salle art & essai sera très heureuse d’accueillir l’ensemble des publics au tarif de 5 € la séance (hors cartes d’abonnement et moins de 14
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The Fête du Cinéma returns from Sunday June 28 to Wednesday July 1 inclusive. During these 4 days, your arthouse cinema will be delighted to welcome all audiences at the rate of 5? per screening (excluding season tickets and under-14s)
L’événement La Fête du cinéma aux Templiers ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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