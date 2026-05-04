Stand by me avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar

Montélimar

Stand by me avec le ciné-club jeunes !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Stand by Me (1986)

1h29 vost



Réalisé par Rob Reiner

Avec River Phoenix, Wil Wheatton, Corey Feldman

États-Unis aventure

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Stand by Me (1986)

1:29 ? vost



Directed by Rob Reiner

Starring River Phoenix, Wil Wheatton, Corey Feldman

USA adventure

L’événement Stand by me avec le ciné-club jeunes ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération