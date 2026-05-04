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Stand by me avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar

Stand by me avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 4

Montélimar

Stand by me avec le ciné-club jeunes !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Stand by Me (1986)
1h29 vost

Réalisé par Rob Reiner
Avec River Phoenix, Wil Wheatton, Corey Feldman
États-Unis aventure
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Stand by Me (1986)
1:29 ? vost

Directed by Rob Reiner
Starring River Phoenix, Wil Wheatton, Corey Feldman
USA adventure

L’événement Stand by me avec le ciné-club jeunes ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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