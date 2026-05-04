Stand by me avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar
Stand by me avec le ciné-club jeunes ! Place du Temple Montélimar samedi 27 juin 2026.
Montélimar
Stand by me avec le ciné-club jeunes !
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Stand by Me (1986)
1h29 vost
Réalisé par Rob Reiner
Avec River Phoenix, Wil Wheatton, Corey Feldman
États-Unis aventure
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stand by Me (1986)
1:29 ? vost
Directed by Rob Reiner
Starring River Phoenix, Wil Wheatton, Corey Feldman
USA adventure
L’événement Stand by me avec le ciné-club jeunes ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma La Grève Place du Temple Montélimar 8 mai 2026
- Banquet Le Canon Français Palais des Congrès Montélimar 8 mai 2026
- CHANTAL GOYA PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar 9 mai 2026
- Le banquet drômois à Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 9 mai 2026
- Spectacle Chantal Goya Palais des Congrès Montélimar 9 mai 2026