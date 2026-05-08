Jessie Lee & The Alchemists concert conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Montélimar

Jessie Lee & The Alchemists concert

conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Un concert blues-rock qui s’annonce de haut vol.

En première partie, retrouvez les élèves du conservatoire, qui reprendront des titres du groupe et mettront le point final à un travail étroitement mené avec ses membres sur l’année.

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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

A high-flying blues-rock concert.

In the first half, students from the Conservatoire will be performing covers of the band?s songs, putting the finishing touches to a year?s worth of close work with its members.

L’événement Jessie Lee & The Alchemists concert Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération