Jessie Lee & The Alchemists concert conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Jessie Lee & The Alchemists concert conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar samedi 27 juin 2026.
Montélimar
Jessie Lee & The Alchemists concert
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Un concert blues-rock qui s’annonce de haut vol.
En première partie, retrouvez les élèves du conservatoire, qui reprendront des titres du groupe et mettront le point final à un travail étroitement mené avec ses membres sur l’année.
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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
A high-flying blues-rock concert.
In the first half, students from the Conservatoire will be performing covers of the band?s songs, putting the finishing touches to a year?s worth of close work with its members.
L’événement Jessie Lee & The Alchemists concert Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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