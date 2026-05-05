Ciné-tricot Sauvons les meubles ! Place du Temple Montélimar

Montélimar

Ciné-tricot Sauvons les meubles !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Sauvons les meubles est une comédie dramatique réalisée par Catherine Cosme avec Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Sauvons les meubles is a comedy-drama directed by Catherine Cosme and starring Vimala Pons, Yoann Zimmer, Guilaine Londez.

L’événement Ciné-tricot Sauvons les meubles ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-05 par Montélimar Tourisme Agglomération