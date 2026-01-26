Rand’aura des nougats roulants

Montélimar Drôme

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

2026-06-28

6eme randonnée Roller de la RAND’AURA organisé par le club de roller de Montélimar des Nougats Roulants.

Une randonnée pour tous avec divers niveau divers. Il faut toutefois savoir, freiner, tourner, prendre des descente, avoir ses protections.

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

6th RAND’AURA roller-skating tour organized by the Montélimar roller-skating club Les Nougats Roulants.

A hike for everyone, with varying levels of ability. However, you’ll need to know how to brake, turn, take downhills and wear protective gear.

