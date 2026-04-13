Découverte de l’Espace Muséographique de MONTÉLIMAR, Musée associatif de Montélimar, Montélimar

Découverte de l’Espace Muséographique de MONTÉLIMAR 13 et 14 juin Musée associatif de Montélimar Drôme

Gratuit, Groupe sur demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Présentation du patrimoine Montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme Ardèche sud et découverte de son histoire. Présentation de collections géologiques (roches, minéraux, fossiles), préhistoriques, archéologiques antiques mais aussi médiévales et numismatiques. Maquette du château de Montélimar et du Pont du Gard à l’échelle 1/50. Visite et animation des espaces muséologiques.

Animations ludiques et immersives. Expositions temporaires et conférences.

Musée associatif de Montélimar 24 Rue Monnaie Vieille, 26200 Montélimar, France Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33687608860 https://www.drome-cestmanature.com/fiches/musee-associatif-de-montelimar-archeologie-geologie-prehisoire-histoire-numismatique/ Présentation du patrimoine Montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme Ardèche sud et découverte de son histoire. Présentation de collections géologiques (roches, minéraux, fossiles), préhistoriques, archéologiques antiques mais aussi médiévales et numismatiques. Maquette du château de Montélimar et du Pont du Gard à l’échelle 1/50. Visite et animation des espaces muséologiques. Parking.

Présentation du patrimoine Montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme Ardèche sud et découverte de son histoire. Présentation de collections géologiques (roches, minéraux, fossiles),…

©SAND – Mesnie des Adhemar