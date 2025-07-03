Journée Européenne de l’Archéologie Exposition Au fil du Rhône Centre Culturel des Carmes Montélimar

Montélimar

Journée Européenne de l’Archéologie Exposition Au fil du Rhône

Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le musée se réinvente avec l’exposition Au fil du Rhône . Présentation du patrimoine Montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme Ardèche sud et découverte de son histoire.

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Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 60 88 60 sand-mesnie@laposte.net

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English :

The museum reinvents itself with the exhibition Au fil du Rhône . Presentation of the heritage of Montilien, the communes of the agglomeration, the Drôme Ardèche sud basin and discovery of its history.

L’événement Journée Européenne de l’Archéologie Exposition Au fil du Rhône Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération