Journée Européenne de l’Archéologie Exposition Au fil du Rhône Centre Culturel des Carmes Montélimar
Journée Européenne de l’Archéologie Exposition Au fil du Rhône Centre Culturel des Carmes Montélimar samedi 13 juin 2026.
Montélimar
Journée Européenne de l’Archéologie Exposition Au fil du Rhône
Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Le musée se réinvente avec l’exposition Au fil du Rhône . Présentation du patrimoine Montilien, des communes de l’agglomération, du bassin Drôme Ardèche sud et découverte de son histoire.
.
Centre Culturel des Carmes 24 Rue Monnaie Vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 60 88 60 sand-mesnie@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The museum reinvents itself with the exhibition Au fil du Rhône . Presentation of the heritage of Montilien, the communes of the agglomeration, the Drôme Ardèche sud basin and discovery of its history.
L’événement Journée Européenne de l’Archéologie Exposition Au fil du Rhône Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- PIETRAGALLA BARBARA – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar 5 mai 2026
- Exposition Panorama Place Emile Loubet Montélimar 5 mai 2026
- Spectacle de Pietragalla Barbara avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 6 mai 2026
- Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Place du Temple Montélimar 6 mai 2026
- Cinéma Die my love Place du Temple Montélimar 6 mai 2026