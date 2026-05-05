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Les jeux du vendredi Médiathèque intercommunale Montélimar

Les jeux du vendredi Médiathèque intercommunale Montélimar vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Médiathèque intercommunale

Adresse : 16 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Montélimar

Les jeux du vendredi

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:30:00
fin : 2026-06-12 16:30:00

Date(s) :
2026-06-12

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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

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L’événement Les jeux du vendredi Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération

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