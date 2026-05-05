Les jeux du vendredi Médiathèque intercommunale Montélimar
Les jeux du vendredi Médiathèque intercommunale Montélimar vendredi 12 juin 2026.
Montélimar
Les jeux du vendredi
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:30:00
fin : 2026-06-12 16:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Scrabble, Mots pour Mot, Echecs, Triomino, Jeux de cartes…. Venez partager vos jeux préférés ou en découvrir de nouveaux.
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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
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L’événement Les jeux du vendredi Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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