Les jeux du vendredi Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Les jeux du vendredi

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:30:00

fin : 2026-06-12 16:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Scrabble, Mots pour Mot, Echecs, Triomino, Jeux de cartes…. Venez partager vos jeux préférés ou en découvrir de nouveaux.

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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Scrabble, Words for Words, Chess, Triomino, Card games? Come and share your favorite games or discover new ones.

L’événement Les jeux du vendredi Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération