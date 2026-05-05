Montélimar

Fête votive de St James

Place St James Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Attractions foraines, Karaoké et concerts…

Venez nombreux tout le week-end !

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Place St James Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38 pauline.chambe@orange.fr

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English :

Funfair attractions, karaoke and concerts?

Come and join us all weekend long!

L’événement Fête votive de St James Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération