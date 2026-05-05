Fête votive de St James Montélimar
Fête votive de St James Montélimar vendredi 12 juin 2026.
Montélimar
Fête votive de St James
Place St James Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Attractions foraines, Karaoké et concerts…
Venez nombreux tout le week-end !
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Place St James Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38 pauline.chambe@orange.fr
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English :
Funfair attractions, karaoke and concerts?
Come and join us all weekend long!
L’événement Fête votive de St James Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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