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Fête votive de St James Montélimar

Fête votive de St James Montélimar vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Place St James

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Montélimar

Fête votive de St James

Place St James Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Attractions foraines, Karaoké et concerts…
Venez nombreux tout le week-end !
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Place St James Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38  pauline.chambe@orange.fr

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English :

Funfair attractions, karaoke and concerts?
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L’événement Fête votive de St James Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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