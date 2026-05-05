Échange La petite librairie Médiathèque intercommunale Montélimar
Échange La petite librairie Médiathèque intercommunale Montélimar mercredi 24 juin 2026.
Montélimar
Échange La petite librairie
Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24 18:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Partage de coups de cœur de lectures avec un.e bibliothécaire et… vous !
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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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L’événement Échange La petite librairie Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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