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Échange La petite librairie Médiathèque intercommunale Montélimar

Échange La petite librairie Médiathèque intercommunale Montélimar mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque intercommunale

Adresse : 16 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Montélimar

Échange La petite librairie

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24 18:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Partage de coups de cœur de lectures avec un.e bibliothécaire et… vous !
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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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L’événement Échange La petite librairie Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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