Circuit Terre de vins Immersion dans un domaine de vins avec repas terroir RDV sur le parking Saint Vincent P2 Place du Mail à Grignan Montélimar

Montélimar

Circuit Terre de vins Immersion dans un domaine de vins avec repas terroir

RDV sur le parking Saint Vincent P2 Place du Mail à Grignan RDV devant l’Office de Tourisme de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:00:00

fin : 2026-06-25 14:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Partez avec votre guide et chauffeur Émeline pour 5h d’excursion dans un domaine viticole avec transport inclus un moment convivial à la découverte des appellations de la vallée du Rhône méridionale et des paysages de la Drôme provençale.

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RDV sur le parking Saint Vincent P2 Place du Mail à Grignan RDV devant l’Office de Tourisme de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com

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English :

Join your guide and driver Émeline for a 5-hour excursion to a winery with transport included: a convivial way to discover the appellations of the southern Rhône valley and the landscapes of Drôme provençale.

L’événement Circuit Terre de vins Immersion dans un domaine de vins avec repas terroir Montélimar a été mis à jour le 2026-05-14 par Montélimar Tourisme Agglomération