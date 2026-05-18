Circuit Terre de vins Immersion dans un domaine de vins avec repas terroir RDV sur le parking Saint Vincent P2 Place du Mail à Grignan Montélimar
Circuit Terre de vins Immersion dans un domaine de vins avec repas terroir RDV sur le parking Saint Vincent P2 Place du Mail à Grignan Montélimar jeudi 25 juin 2026.
Montélimar
Circuit Terre de vins Immersion dans un domaine de vins avec repas terroir
RDV sur le parking Saint Vincent P2 Place du Mail à Grignan RDV devant l’Office de Tourisme de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:00:00
fin : 2026-06-25 14:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Partez avec votre guide et chauffeur Émeline pour 5h d’excursion dans un domaine viticole avec transport inclus un moment convivial à la découverte des appellations de la vallée du Rhône méridionale et des paysages de la Drôme provençale.
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RDV sur le parking Saint Vincent P2 Place du Mail à Grignan RDV devant l’Office de Tourisme de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com
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English :
Join your guide and driver Émeline for a 5-hour excursion to a winery with transport included: a convivial way to discover the appellations of the southern Rhône valley and the landscapes of Drôme provençale.
L’événement Circuit Terre de vins Immersion dans un domaine de vins avec repas terroir Montélimar a été mis à jour le 2026-05-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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