Concert Musiques actuelles par les élèves du Conservatoire Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Concert Musiques actuelles par les élèves du Conservatoire

Médiathèque intercommunale 16 Boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 16:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Entre deux lectures, le conservatoire et la médiathèque s’associent pour une pause musicale. Habitués à jouer sur la scène du conservatoire, les élèves des ateliers de musiques actuelles se délocalisent pour vous proposer un concert exceptionnel.

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Médiathèque intercommunale 16 Boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Between two readings, the conservatoire and the mediatheque join forces for a musical break. Accustomed to playing on the conservatory stage, students from the contemporary music workshops will be on hand for an exceptional concert.

L’événement Concert Musiques actuelles par les élèves du Conservatoire Montélimar a été mis à jour le 2026-04-08 par Montélimar Tourisme Agglomération