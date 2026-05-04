Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première ! Place du Temple Montélimar

Montélimar

Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Patouille et Momo, les contes de la forêt

35 min.



à partir de 3 ans



Réalisé par Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière et Clémentine Campos

France animation

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Patouille and Momo, tales from the forest

35 min.



ages 3 and up



Directed by Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière and Clémentine Campos

France animation

L’événement Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération