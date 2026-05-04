Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première ! Place du Temple Montélimar
Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première ! Place du Temple Montélimar dimanche 28 juin 2026.
Montélimar
Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première !
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Patouille et Momo, les contes de la forêt
35 min.
à partir de 3 ans
Réalisé par Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière et Clémentine Campos
France animation
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Patouille and Momo, tales from the forest
35 min.
ages 3 and up
Directed by Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière and Clémentine Campos
France animation
L’événement Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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