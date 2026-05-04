Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première ! Place du Temple Montélimar

Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première ! Place du Temple Montélimar dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 6

Montélimar

Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Patouille et Momo, les contes de la forêt
35 min.

à partir de 3 ans

Réalisé par Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière et Clémentine Campos
France animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Patouille and Momo, tales from the forest
35 min.

ages 3 and up

Directed by Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière and Clémentine Campos
France animation

L’événement Patouille et Momo, les contes de la forêt en avant-première ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)