Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert d’orgue Temple Montélimar

Concert d’orgue Temple Montélimar mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Temple

Adresse : 1 rue Porte neuve

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montélimar

Concert d’orgue

Temple 1 rue Porte neuve Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Concert d’orgue par les élèves du conservatoire
  .

Temple 1 rue Porte neuve Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50  conservatoire@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organ concert by conservatory students

L’événement Concert d’orgue Montélimar a été mis à jour le 2026-06-05 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)