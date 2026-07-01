Découverte de la truffe d’été en Drôme provençale dégustation et apéritif Office de Tourisme de Montélimar Montélimar
mardi 28 juillet 2026 · Office de Tourisme de Montélimar · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Découverte de la truffe d’été en Drôme provençale dégustation et apéritif
Office de Tourisme de Montélimar Allées provençales Montélimar Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28 13:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-14 2026-08-20
Partez à la découverte de l’un des trésors les plus emblématiques de notre terroir la truffe d’été.
Au départ de Montélimar ou de Grignan, profitez d’une demi-journée de visite et dégustation autour de la truffe d’été.
.
Office de Tourisme de Montélimar Allées provençales Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14 contact.madameterroir@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to discover one of the most iconic treasures of our region: the summer truffle.
Starting from Montélimar or Grignan, enjoy a half-day tour and tasting centered around the summer truffle.
L’événement Découverte de la truffe d’été en Drôme provençale dégustation et apéritif Montélimar a été mis à jour le 2026-07-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers Place du Temple Montélimar 15 juillet 2026
- Visite à la fraîche des Archives Maison des services publics RDC Sud Montélimar 15 juillet 2026
- Mercredis Festifs Boris DJ set Caraibes Montélimar 15 juillet 2026
- Exposition Montélimar aux mille et un visages Venez vous voir ! Espace Chabrillan Montélimar 18 juillet 2026
- Mélodimanches Madjay Kiosque du jardin public Montélimar 19 juillet 2026