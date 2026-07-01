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Découverte de la truffe d’été en Drôme provençale dégustation et apéritif Office de Tourisme de Montélimar Montélimar

mardi 28 juillet 2026 · Office de Tourisme de Montélimar · Montélimar

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Office de Tourisme de Montélimar
Adresse
Allées provençales
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
80 80 80

Montélimar

Découverte de la truffe d’été en Drôme provençale dégustation et apéritif

Office de Tourisme de Montélimar Allées provençales Montélimar Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28 13:30:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-14 2026-08-20

Partez à la découverte de l’un des trésors les plus emblématiques de notre terroir la truffe d’été.
Au départ de Montélimar ou de Grignan, profitez d’une demi-journée de visite et dégustation autour de la truffe d’été.
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Office de Tourisme de Montélimar Allées provençales Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 30 14  contact.madameterroir@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to discover one of the most iconic treasures of our region: the summer truffle.
Starting from Montélimar or Grignan, enjoy a half-day tour and tasting centered around the summer truffle.

L’événement Découverte de la truffe d’été en Drôme provençale dégustation et apéritif Montélimar a été mis à jour le 2026-07-10 par Montélimar Tourisme Agglomération

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