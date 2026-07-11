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AGENDA · Montélimar

Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers Place du Temple Montélimar

mercredi 15 juillet 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
4 4 4

Montélimar

Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-15

Entre ciel et terre
33 min.

à partir de 3 ans

Collectif / animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Between heaven and earth
33 min.

from 3 years

Collective / animation

L’événement Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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