Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-15

Entre ciel et terre

33 min.



à partir de 3 ans



Collectif / animation

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Between heaven and earth

33 min.



from 3 years



Collective / animation

L’événement Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-04 par Montélimar Tourisme Agglomération