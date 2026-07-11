Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers Place du Temple Montélimar
mercredi 15 juillet 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-15
Entre ciel et terre
33 min.
à partir de 3 ans
Collectif / animation
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Between heaven and earth
33 min.
from 3 years
Collective / animation
L’événement Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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