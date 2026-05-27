Théâtre O Théâtre Les précieuses ridicules Théâtre Emile Loubet de Montélimar Puy-Saint-Martin

Montélimar

Théâtre O Théâtre Les précieuses ridicules

Théâtre Emile Loubet de Montélimar 1, place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Au même titre que Molière qui arrive dans la capitale et qui rêve de succès, Magdelon et sa cousine Cathos, nos Précieuses Ridicules, rêvent de la Fame et d’entrer dans le beau monde .

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Théâtre Emile Loubet de Montélimar 1, place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 84 74 associationfenouillet@gmail.com

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English :

Just as Molière arrives in the capital and dreams of success, Magdelon and her cousin Cathos, our Précieuses Ridicules, dream of Fame and entering the beautiful world .

L’événement Théâtre O Théâtre Les précieuses ridicules Montélimar a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération