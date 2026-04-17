Montélimar

Mercredis Festifs SKANK ME CRAZY

Kiosque du Jardin Public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29

SKANK ME CRAZY, un groupe de reggae dub électro aux vibes festives.

Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Radio Micheline).

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Kiosque du Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

SKANK ME CRAZY, an electro dub reggae band with a festive vibe.

Opening act: a DJ set by local radio station Radio Micheline.

L’événement Mercredis Festifs SKANK ME CRAZY Montélimar a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération