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Mercredis Festifs SKANK ME CRAZY Montélimar

Mercredis Festifs SKANK ME CRAZY Montélimar mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Kiosque du Jardin Public

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montélimar

Mercredis Festifs SKANK ME CRAZY

Kiosque du Jardin Public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :
2026-07-29

SKANK ME CRAZY, un groupe de reggae dub électro aux vibes festives.
Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Radio Micheline).
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Kiosque du Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71  evenementiel@montelimar.fr

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English :

SKANK ME CRAZY, an electro dub reggae band with a festive vibe.
Opening act: a DJ set by local radio station Radio Micheline.

L’événement Mercredis Festifs SKANK ME CRAZY Montélimar a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération

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