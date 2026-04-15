Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mélodimanches Le p’tit bazar Montélimar

Mélodimanches Le p’tit bazar Montélimar dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Kiosque du jardin public

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montélimar

Mélodimanches Le p’tit bazar

Kiosque du jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-08-23 20:30:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-23

Entre guinguette et variété, Le P’tit Bazar transforme chaque événement en piste de danse.
  .

Kiosque du jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71  evenementiel@montelimar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A mix of guinguette and variety, Le P?tit Bazar turns every event into a dance floor.

L’événement Mélodimanches Le p’tit bazar Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)