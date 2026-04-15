Montélimar

Mélodimanches Le p’tit bazar

Kiosque du jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-08-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-23

Entre guinguette et variété, Le P’tit Bazar transforme chaque événement en piste de danse.

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Kiosque du jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

A mix of guinguette and variety, Le P?tit Bazar turns every event into a dance floor.

L’événement Mélodimanches Le p’tit bazar Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération