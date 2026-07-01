Stage de calligraphie chinoise Espace Saint-Martin Montélimar
mercredi 29 juillet 2026 · Espace Saint-Martin · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Stage de calligraphie chinoise
Espace Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Par demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
Dans le cadre des Activités jeunesse de Juillet (Agglomération de Montélimar), l’Association des Échanges Franco-Chinois de Montélimar invite vos enfants, à partir de 8 ans, à partager un moment de découverte de la calligraphie, entre encre et pinceaux.
.
Espace Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes francochinois.montelimar@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the July Youth Activities (Montélimar Metropolitan Area), the Montélimar Franco-Chinese Exchange Association invites your children, ages 8 and up, to join us for a session exploring calligraphy, using ink and brushes.
L’événement Stage de calligraphie chinoise Montélimar a été mis à jour le 2026-07-15 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Mélodimanches Madjay Kiosque du jardin public Montélimar 19 juillet 2026
- Exposition MonteArt en couleurs le voyage artistique des enfants Place Emile Loubet Montélimar 21 juillet 2026
- 29ème Karaoké Géant: François Feldman Montélimar 21 juillet 2026
- Visites et dégustations produits du terroir en Drôme provençale Rendez vous devant l’office de tourisme de Montélimar Montélimar 22 juillet 2026
- Visite commentée du Théâtre Emile Loubet de Montélimar Rendez-vous devant le théâtre Montélimar 22 juillet 2026