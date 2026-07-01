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AGENDA · Montélimar

Stage de calligraphie chinoise Espace Saint-Martin Montélimar

mercredi 29 juillet 2026 · Espace Saint-Martin · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Espace Saint-Martin
Adresse
2 Rue Bernard Cathelin
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
20 20 20 Par demi-journée

Montélimar

Stage de calligraphie chinoise

Espace Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Par demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Dans le cadre des Activités jeunesse de Juillet (Agglomération de Montélimar), l’Association des Échanges Franco-Chinois de Montélimar invite vos enfants, à partir de 8 ans, à partager un moment de découverte de la calligraphie, entre encre et pinceaux.
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Espace Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   francochinois.montelimar@gmail.com

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English :

As part of the July Youth Activities (Montélimar Metropolitan Area), the Montélimar Franco-Chinese Exchange Association invites your children, ages 8 and up, to join us for a session exploring calligraphy, using ink and brushes.

L’événement Stage de calligraphie chinoise Montélimar a été mis à jour le 2026-07-15 par Montélimar Tourisme Agglomération

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