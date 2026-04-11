Montélimar

29ème Karaoké Géant: François Feldman

Boulevard Aristide Briand Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 00:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Pour la 29ème année, Idée Hall Evènements organise son karaoké géant, ouvert à tous et dès 22h, concert François Feldman.

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Boulevard Aristide Briand Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 idee-hall@wanadoo.fr

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English :

For the 29th year, Idée Hall Evènements is organizing its giant karaoke, open to all, and from 10pm, a François Feldman concert.

L’événement 29ème Karaoké Géant: François Feldman Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération