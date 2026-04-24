Mélodimanches Madjay Kiosque du jardin public Montélimar
Mélodimanches Madjay Kiosque du jardin public Montélimar dimanche 19 juillet 2026.
Montélimar
Mélodimanches Madjay
Kiosque du jardin public Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19 22:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Laissez-vous transporter par l’alchimie unique de Madjay, un duo guitare-voix qui revisite trois décennies de succès avec une sensibilité acoustique rare.
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Kiosque du jardin public Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
Let yourself be transported by the unique alchemy of Madjay, a guitar-voice duo who revisit three decades of hits with a rare acoustic sensibility.
L’événement Mélodimanches Madjay Montélimar a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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