Music O Village Elodie Frégé place Emile Loubet Montélimar

Montélimar

Music O Village Elodie Frégé

place Emile Loubet Devant la mairie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Elodie Frégé voit le jour le 15 février 1982, à Cosne-Cours-sur-Loire, dans la Nièvre. Très vite, le monde artistique s’impose à elle comme une vocation elle intègre ainsi une école de danse à 12 ans, et

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place Emile Loubet Devant la mairie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com

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English :

Elodie Frégé was born on February 15, 1982, in Cosne-Cours-sur-Loire, in the Nièvre region of France. The artistic world soon became her vocation, and she enrolled in a dance school at the age of 12

L’événement Music O Village Elodie Frégé Montélimar a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération