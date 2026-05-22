Music O Village Elodie Frégé place Emile Loubet Montélimar
Music O Village Elodie Frégé place Emile Loubet Montélimar jeudi 30 juillet 2026.
Montélimar
Music O Village Elodie Frégé
place Emile Loubet Devant la mairie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Elodie Frégé voit le jour le 15 février 1982, à Cosne-Cours-sur-Loire, dans la Nièvre. Très vite, le monde artistique s’impose à elle comme une vocation elle intègre ainsi une école de danse à 12 ans, et
.
place Emile Loubet Devant la mairie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Elodie Frégé was born on February 15, 1982, in Cosne-Cours-sur-Loire, in the Nièvre region of France. The artistic world soon became her vocation, and she enrolled in a dance school at the age of 12
L’événement Music O Village Elodie Frégé Montélimar a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Ballet: Le lac des cygnes avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar 27 mai 2026
- Cinéma Father Place du Temple Montélimar 27 mai 2026
- Cinéma Michael Place du Temple Montélimar 27 mai 2026
- Logis Musical Tour au Printemps Hötel Le Printemps Montélimar 27 mai 2026
- Les rendez-vous au MAC Lectures Pace Saint Martin Montélimar 28 mai 2026