Mercredis Festifs DJ Sélactès Montélimar
Mercredis Festifs DJ Sélactès Montélimar mercredi 22 juillet 2026.
Montélimar
Mercredis Festifs DJ Sélactès
Kiosque du Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22 22:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Soleil FM). Sélactès l’escale musicale indispensable pour un voyage festif des Antilles à l’Afrique du Sud.
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Kiosque du Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
Opening act: a DJ set from local radio station Soleil FM. Sélactès: the essential musical stopover for a festive journey from the West Indies to South Africa.
L’événement Mercredis Festifs DJ Sélactès Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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