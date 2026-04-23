Montélimar

Mercredis Festifs DJ Sélactès

Kiosque du Jardin Public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Soleil FM). Sélactès l’escale musicale indispensable pour un voyage festif des Antilles à l’Afrique du Sud.

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Kiosque du Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

Opening act: a DJ set from local radio station Soleil FM. Sélactès: the essential musical stopover for a festive journey from the West Indies to South Africa.

L’événement Mercredis Festifs DJ Sélactès Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération