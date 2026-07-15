Exposition MonteArt en couleurs le voyage artistique des enfants Place Emile Loubet Montélimar
mardi 21 juillet 2026 · Place Emile Loubet · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Exposition MonteArt en couleurs le voyage artistique des enfants
Place Emile Loubet Hôtel de Ville Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-25
L’exposition de l’association MonteArt présente la richesse des travaux de onze enfants explorant diverses techniques telles que l’aquarelle, l’acrylique, le modelage ainsi que le travail sur les dégradés d’ombre et de lumière.
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Place Emile Loubet Hôtel de Ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
The MonteArt association’s exhibition showcases the rich variety of works by eleven children exploring various techniques, such as watercolor, acrylic, modeling, and the use of light and shadow gradients.
L’événement Exposition MonteArt en couleurs le voyage artistique des enfants Montélimar a été mis à jour le 2026-07-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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