Exposition Montélimar aux mille et un visages Venez vous voir ! Espace Chabrillan Montélimar

Montélimar

Exposition Montélimar aux mille et un visages Venez vous voir !

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-18

Le thème de cette exposition part d’un challenge que je me suis lancé en juin 2023 celui de réaliser une série de 100 portraits d’inconnu(e)s dans le coeur de ville. Je remercie vivement les Montilien(ne)s pour leur participation et leur bonne humeur.

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Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

The theme of this exhibition is based on a challenge I set myself in June 2023: to create a series of 100 portraits of strangers in the heart of the city. I’d like to extend my warmest thanks to the people of Montilien for their participation and good humor.

L’événement Exposition Montélimar aux mille et un visages Venez vous voir ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-19 par Montélimar Tourisme Agglomération