Mega Karaoké Montélimar
Mega Karaoké Montélimar samedi 11 juillet 2026.
Montélimar
Mega Karaoké
Kiosque du jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Mega Karaoké offert par Pauline et Alex
Des milliers de titres, une sono Bose super pro
Ambiance conviviale assurée
.
Kiosque du jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38 pauline.chambe@orange.fr
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English :
Mega Karaoke courtesy of Pauline and Alex
Thousands of tracks, super-professional Bose sound system
Friendly atmosphere guaranteed
L’événement Mega Karaoké Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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