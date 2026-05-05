Montélimar

Mega Karaoké

Kiosque du jardin Public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Mega Karaoké offert par Pauline et Alex

Des milliers de titres, une sono Bose super pro

Ambiance conviviale assurée

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Kiosque du jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38 pauline.chambe@orange.fr

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English :

Mega Karaoke courtesy of Pauline and Alex

Thousands of tracks, super-professional Bose sound system

Friendly atmosphere guaranteed

L’événement Mega Karaoké Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération