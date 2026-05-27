Théâtre O Théâtre Le petit chapeau rond rouge Théâtre de Montélimar Montélimar

Montélimar

Théâtre O Théâtre Le petit chapeau rond rouge

Théâtre de Montélimar 1 place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 11:05:00

Date(s) :

2026-07-12

​Spectacle pour enfants de 5 à 99 ans​​​​.

Ce spectacle parodique revisite le conte avec une créativité débordante .

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Théâtre de Montélimar 1 place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com

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English :

show for children aged 5 to 99????.

This parodic show revisits the fairy tale with boundless creativity .

L’événement Théâtre O Théâtre Le petit chapeau rond rouge Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération