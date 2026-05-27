Théâtre O Théâtre Le petit chapeau rond rouge Théâtre de Montélimar Montélimar
Théâtre O Théâtre Le petit chapeau rond rouge Théâtre de Montélimar Montélimar dimanche 12 juillet 2026.
Montélimar
Théâtre O Théâtre Le petit chapeau rond rouge
Théâtre de Montélimar 1 place du théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 11:05:00
Date(s) :
2026-07-12
Spectacle pour enfants de 5 à 99 ans.
Ce spectacle parodique revisite le conte avec une créativité débordante .
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Théâtre de Montélimar 1 place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com
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English :
show for children aged 5 to 99????.
This parodic show revisits the fairy tale with boundless creativity .
L’événement Théâtre O Théâtre Le petit chapeau rond rouge Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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