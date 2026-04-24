Festival Théâtr’O Château Les Pagnoleries Acte II Théâtre Montélimar
Festival Théâtr’O Château Les Pagnoleries Acte II Théâtre Montélimar dimanche 12 juillet 2026.
Montélimar
Festival Théâtr’O Château Les Pagnoleries Acte II
Théâtre Place du théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
-12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12 21:30:00
Date(s) :
2026-07-12
À Montélimar, l’univers de Marcel Pagnol reprend vie à travers des scènes tirées de ses œuvres.
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Théâtre Place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 53 58 88 compagniechronos@gmail.com
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English :
In Montélimar, the world of Marcel Pagnol comes to life through scenes from his works.
L’événement Festival Théâtr’O Château Les Pagnoleries Acte II Montélimar a été mis à jour le 2026-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
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