Festival Théâtr’O Château Les Pagnoleries Acte II Théâtre Montélimar

Montélimar

Festival Théâtr’O Château Les Pagnoleries Acte II

Théâtre Place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12 21:30:00

Date(s) :

2026-07-12

À Montélimar, l’univers de Marcel Pagnol reprend vie à travers des scènes tirées de ses œuvres.

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Théâtre Place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 53 58 88 compagniechronos@gmail.com

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English :

In Montélimar, the world of Marcel Pagnol comes to life through scenes from his works.

L’événement Festival Théâtr’O Château Les Pagnoleries Acte II Montélimar a été mis à jour le 2026-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération