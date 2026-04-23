Mercredis Festifs Boris DJ set Caraibes Montélimar
Mercredis Festifs Boris DJ set Caraibes Montélimar mercredi 15 juillet 2026.
Montélimar
Mercredis Festifs Boris DJ set Caraibes
Kiosque du Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Radio Micheline).
Artiste pluridisciplinaire originaire de Montélimar, Boris Ithier fait vibrer la scène locale depuis plus de 20 ans, alliant la précision du danseur à l’énergie du DJ.
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Kiosque du Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
Opening act: a DJ set from local radio station Radio Micheline.
A multi-disciplinary artist from Montélimar, Boris Ithier has been rocking the local scene for over 20 years, combining the precision of a dancer with the energy of a DJ.
L’événement Mercredis Festifs Boris DJ set Caraibes Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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