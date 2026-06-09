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Visite à la fraîche des Archives Maison des services publics RDC Sud Montélimar

Visite à la fraîche des Archives Maison des services publics RDC Sud Montélimar mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Maison des services publics RDC Sud

Adresse : Archives municipales et communautaires

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montélimar

Visite à la fraîche des Archives

Maison des services publics RDC Sud Archives municipales et communautaires Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29

Venez vous rafraîchir tout en découvrant les trésors conservés aux Archives municipales et communautaires de Montélimar !
Une visite guidée par les archivistes : 800 ans d’histoire locale vous attendent dans la fraîcheur de nos locaux.
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Maison des services publics RDC Sud Archives municipales et communautaires Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22  service.archives@montelimar-agglo.fr

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English :

Come and refresh yourself while discovering the treasures held in Montélimar’s municipal and community archives!
A guided tour by our archivists: 800 years of local history await you in the coolness of our premises.

L’événement Visite à la fraîche des Archives Montélimar a été mis à jour le 2026-06-05 par Montélimar Tourisme Agglomération

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