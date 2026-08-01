Mélo dimanche Pauline et Alex Kiosque du Jardin Public Montélimar
dimanche 9 août 2026 · Kiosque du Jardin Public · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Mélo dimanche Pauline et Alex
Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 20:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Rendez-vous au kiosque du jardin public pour un tour de chant avec Pauline et Alex de 18 à 20h30.
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Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English : Mélo dimanche Pauline et Alex
Meet at the kiosk in the public park for a singing performance with Pauline and Alex at 8:30 p.m.
L’événement Mélo dimanche Pauline et Alex Montélimar a été mis à jour le 2026-07-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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