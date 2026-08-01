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AGENDA · Montélimar

Mélo dimanche Pauline et Alex Kiosque du Jardin Public Montélimar

dimanche 9 août 2026 · Kiosque du Jardin Public · Montélimar

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Kiosque du Jardin Public
Adresse
Jardin Public
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Mélo dimanche Pauline et Alex

Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 20:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Rendez-vous au kiosque du jardin public pour un tour de chant avec Pauline et Alex de 18 à 20h30.
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Kiosque du Jardin Public Jardin Public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71  evenementiel@montelimar.fr

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English : Mélo dimanche Pauline et Alex

Meet at the kiosk in the public park for a singing performance with Pauline and Alex at 8:30 p.m.

L’événement Mélo dimanche Pauline et Alex Montélimar a été mis à jour le 2026-07-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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