Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MontelÔChats Festival du chat Kiosque à musique Montélimar

MontelÔChats Festival du chat Kiosque à musique Montélimar dimanche 9 août 2026.

Lieu : Kiosque à musique

Adresse : Jardin public

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montélimar

MontelÔChats Festival du chat

Kiosque à musique Jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

MontelÔChat est le festival du chat de Montélimar.
9 associations unies pour la cause féline afin de sensibiliser le public et partager leurs actions à l’occasion de la journée internationale du Chat.
  .

Kiosque à musique Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   montelichat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MontelÔChat is Montélimar’s cat festival.
9 associations united for the feline cause to raise public awareness and share their actions on International Cat Day.

L’événement MontelÔChats Festival du chat Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)