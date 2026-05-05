MontelÔChats Festival du chat Kiosque à musique Montélimar

Montélimar

MontelÔChats Festival du chat

Kiosque à musique Jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

MontelÔChat est le festival du chat de Montélimar.

9 associations unies pour la cause féline afin de sensibiliser le public et partager leurs actions à l’occasion de la journée internationale du Chat.

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Kiosque à musique Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montelichat@gmail.com

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English :

MontelÔChat is Montélimar’s cat festival.

9 associations united for the feline cause to raise public awareness and share their actions on International Cat Day.

L’événement MontelÔChats Festival du chat Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération