MontelÔChats Festival du chat Kiosque à musique Montélimar
MontelÔChats Festival du chat Kiosque à musique Montélimar dimanche 9 août 2026.
Montélimar
MontelÔChats Festival du chat
Kiosque à musique Jardin public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
MontelÔChat est le festival du chat de Montélimar.
9 associations unies pour la cause féline afin de sensibiliser le public et partager leurs actions à l’occasion de la journée internationale du Chat.
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Kiosque à musique Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montelichat@gmail.com
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English :
MontelÔChat is Montélimar’s cat festival.
9 associations united for the feline cause to raise public awareness and share their actions on International Cat Day.
L’événement MontelÔChats Festival du chat Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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