7ème Monoski Party à la Mongie Bagnères-de-Bigorre
7ème Monoski Party à la Mongie Bagnères-de-Bigorre samedi 21 mars 2026.
7ème Monoski Party
à la Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Le grand rendez-vous pyrénéen du monoski. Tests gratuits, initiations, derby spectaculaire et soirées festives.
La Mongie Grand Tourmalet
Du 20 au 22 mars 2026
Programme de la Monoski Party #7
Samedi 21 mars
Accueil des participants et retrait des forfaits
Tests de monoski gratuits et initiations ouvertes au public
Découverte du domaine skiable et du Pic du Midi
17h15 Derby monoski sur la piste des Sapins, départ en ligne, arrivée sur le front de neige et remise des prix
Vin chaud offert et soirée festive
Dimanche 22 mars
Accueil des participants
Tests de monoski et initiations
Ski libre et derniers runs
15h fin de l’événement
Informations et inscriptions monoski-france.com .
à la Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The major Pyrenean monoskiing event. Free tests, initiations, spectacular derby and festive evenings.
La Mongie ? Grand Tourmalet
March 20-22, 2026
L’événement 7ème Monoski Party Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65