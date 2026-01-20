7ème Monoski Party à la Mongie Bagnères-de-Bigorre

7ème Monoski Party

à la Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Le grand rendez-vous pyrénéen du monoski. Tests gratuits, initiations, derby spectaculaire et soirées festives.

La Mongie Grand Tourmalet

Du 20 au 22 mars 2026

Programme de la Monoski Party #7

Samedi 21 mars

Accueil des participants et retrait des forfaits

Tests de monoski gratuits et initiations ouvertes au public

Découverte du domaine skiable et du Pic du Midi

17h15 Derby monoski sur la piste des Sapins, départ en ligne, arrivée sur le front de neige et remise des prix

Vin chaud offert et soirée festive

Dimanche 22 mars

Accueil des participants

Tests de monoski et initiations

Ski libre et derniers runs

15h fin de l’événement

Informations et inscriptions monoski-france.com .

English :

The major Pyrenean monoskiing event. Free tests, initiations, spectacular derby and festive evenings.

La Mongie ? Grand Tourmalet

March 20-22, 2026

