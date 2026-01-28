7th BGD Weightless Site de Laragne Chabre Laragne-Montéglin

7th BGD Weightless

7th BGD Weightless

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-07

2026-08-01

Compétition internationale de Parapente. Quand les conditions météorologiques le permettent, les épreuves ont lieu au départ du site de Laragne Chabre. Les visiteurs sont les bienvenus pour venir profiter de ce joli spectacle !

Site de Laragne Chabre Camping de Montéglin Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 77 08 86 info@chabreclub.fr

English :

International paragliding competition. Weather permitting, events take place from the Laragne Chabre site. Visitors are welcome to come and enjoy this beautiful spectacle!

