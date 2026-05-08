Laragne-Montéglin

Festival Quartiers d’été concert Telegraph

Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07 22:30:00

Date(s) :

2026-07-07

La puissance du rock, des mélodies efficaces, des productions modernes… Telegraph s’est imposé comme l’un des groupes de rock les plus prometteurs en France aujourd’hui.

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Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 04 27 11 mediatheque@mairie-laragne.fr

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English :

The power of rock, effective melodies, modern production… Telegraph has established itself as one of the most promising rock bands in France today.

L’événement Festival Quartiers d’été concert Telegraph Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Sisteron Buëch