Festival Quartiers d’été concert Telegraph Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été concert Telegraph Laragne-Montéglin mardi 7 juillet 2026.
Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été concert Telegraph
Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07 22:30:00
Date(s) :
2026-07-07
La puissance du rock, des mélodies efficaces, des productions modernes… Telegraph s’est imposé comme l’un des groupes de rock les plus prometteurs en France aujourd’hui.
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Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 04 27 11 mediatheque@mairie-laragne.fr
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English :
The power of rock, effective melodies, modern production… Telegraph has established itself as one of the most promising rock bands in France today.
L’événement Festival Quartiers d’été concert Telegraph Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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