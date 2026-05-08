Laragne-Montéglin

Festival Quartiers d’été De père en piste Alexandru Liger

Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Avec sa valise et sa clarinette, Alex, 19 ans, se retrouve sur les routes de nulle part. Au détour d’une nuit, il croise le chemin du ruban rouge et or des caravanes du cirque FULGI.

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Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr

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English :

With his suitcase and his clarinet, 19-year-old Alex finds himself on the road to nowhere. One night, he crosses paths with the red and gold ribbon of the FULGI circus caravans.

L’événement Festival Quartiers d’été De père en piste Alexandru Liger Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Sisteron Buëch