Festival Quartiers d’été Monique sous les Platanes Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été Monique sous les Platanes Laragne-Montéglin mardi 14 juillet 2026.
Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été Monique sous les Platanes
Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 22:15:00
Date(s) :
2026-07-14
Monique sous les Platanes , c’est une comédienne, 9 personnages, un contrebassiste, et un récit universel qui touche à nos origines, nos bagages familiaux et notre quête de liberté.
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Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr
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English :
Monique sous les Platanes is an actress, 9 characters, a double bass player, and a universal story that touches on our origins, our family baggage and our quest for freedom.
L’événement Festival Quartiers d’été Monique sous les Platanes Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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