Laragne-Montéglin

Festival Quartiers d’été Les notes dorées Féminin pluriel

Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21 22:40:00

Date(s) :

2026-07-21

À travers les époques, les chanteuses ont su capturer nos émotions, raconter nos histoires, faire danser le monde et porter des voix qui résonnent bien au-delà des notes.

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Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr

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English :

Through the ages, female singers have captured our emotions, told our stories, made the world dance and carried voices that resonate far beyond the notes.

L’événement Festival Quartiers d’été Les notes dorées Féminin pluriel Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch