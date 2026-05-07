Festival Quartiers d’été Les notes dorées Féminin pluriel Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été Les notes dorées Féminin pluriel Laragne-Montéglin mardi 21 juillet 2026.
Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été Les notes dorées Féminin pluriel
Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 22:40:00
Date(s) :
2026-07-21
À travers les époques, les chanteuses ont su capturer nos émotions, raconter nos histoires, faire danser le monde et porter des voix qui résonnent bien au-delà des notes.
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Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr
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English :
Through the ages, female singers have captured our emotions, told our stories, made the world dance and carried voices that resonate far beyond the notes.
L’événement Festival Quartiers d’été Les notes dorées Féminin pluriel Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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