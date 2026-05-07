Laragne-Montéglin

Terrasses de l’été Katépi Band Blues Trio

Place de la fontaine Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Du blues de chez nous, la son du Bayou

À écouter, à danser, à partager. Ça swingue, ça balance … C’est quoi cette guitare ? Vous n’êtes pas au bout de vos surprises. En français SVP, votre soirée blues de l’été !

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Place de la fontaine Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr

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English :

Homegrown blues, the sound of the Bayou

To listen to, to dance to, to share. Swinging, swinging? What’s with the guitar? You?re in for a surprise. In French please, your summer blues party!

L’événement Terrasses de l’été Katépi Band Blues Trio Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch